Eğitime Destek Platformu ilk Koodinasyon Kurulu Toplantısını yaptı

Hayırlı İşler Derneği ve Ensar Vakfı ev sahipliğinde, Adana'da yeni kurulan Eğitime Destek Platformu'nun (EDP) ilk Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Eğitime Destek Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Çelik, platformun ilk Koordinasyon Kurulu toplantısında platformun kuruluş amacı ve görevleri hakkında bilgiler verdi.

Başkan Çelik, konuşmasının ardından eski İmam Hatipler Platformu Başkanı Fatih Kocaispir'e yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.

EDP adına konuşan Akademik Danışman Prof. Dr. Aykut Gül, Eğitime Destek Platformunun yapılanmasına örnek olması açısından, Doğu Akdeniz Gönüllü Eğitimciler Platformu ve Adana Sivil İnsiyatif Meclisi kuruluş ve çalışmaları ile ilgili olarak tecrübelerini paylaştığı bir sunum gerçekleştirdi.

Koordinasyon Kurulu toplantısında katılımcıların görüşlerinin alınmasının ardından EDP Başkanı Yalçın Çelik, platformun her ay toplanacağını belirterek toplantıyı kapattı.