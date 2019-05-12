"Eğlenceli" resimler

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde, Ramazan etkinlikleri kapsamında, ziyaretçilerin gölge ve karikatürleri çizilerek, hoşça vakit geçirmeleri sağlanıyor.

AVM'nin zemin katında, Ressam Selahattin Solak'ın karşısına geçip, gölge ya da karikatür resmini çizdiren ziyaretçilere, bu resimleri armağan ediliyor. Adliyelerde gazetecilerin fotoğraf çekme yasağı uygulandığı yıllarda duruşma ressamı olarak uzun yıllar görev yapan usta Ressam Selahattin Solak'ın kaleminden çıkan eğlenceli resimlerini ücretsiz alan ziyaretçiler, bunları güzel bir Ramazan anısı olarak saklıyor.

Yaklaşık 45 yıldır mesleğini başarıyla sürdüren usta ressamın kaleminden gölge ve karikatür çizimi etkinliği, Ramazan ayı boyunca haftanın her çarşamba ve cuma günlerinde saat 14.00 ile 16.00 arasında yine ücretsiz olarak devam edecek.