Ehliyet sınavında öğretmene darp

Eğitim İş Adana 1 No'lu Şube Başkanı İsa Kayadan, Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda görevlendirilen öğretmen Mehmet Yeni'nin sınavı kaybeden kadın sürücü adayın eşi ve yanındaki kişinin saldırısına uğradığını belirterek, "Sürücü kurslarının sınav süresince güvenlik çemberine alınması, liyakat sahibi kimselerin çalıştırılması, sıkı denetim sağlanması ve her sınav aracına bir kamera takılmasını talep etmekteyiz" dedi.

Kayadan, sendika şubesinde düzenlediği basın toplantısında 1 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda sınav komisyon başkanı olarak görevlendirilen öğretmen Mehmet Yeni'nin sınavı kaybeden kadın sürücü adayın eşi ve yanındaki şahsın fiili saldırısına uğradığını söyledi. Ön koltukta emniyet kemeri takılı halde, rapor tanzim eden öğretmene Yeni'ye sürücü adayının eşi ve yanındaki şahsın tekme ve yumruklarla saldırdığını belirten Kayadan, "Arkadaşımız bu saldırıda vücudunun çeşitli yerlerine darbe almışken ağız içinde 1 santimlik yırtık meydana gelmiştir. Adli tıp kayıtlarına da geçmiştir.

Saldırı çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılmıştır. İkinci vahim olay da saldırı sonrası sürücü kursu sahibinin ve yanındaki elemanlarının arkadaşımızı suçlayıcı ve rencide edici tutumları olmuştur. Aynı şahıslar kolluk kuvvetlerini de mukavemet göstermişler ve gözaltı durumu yaşanmıştır" diye konuştu.

"Aslında arkadaşımızı yaralayan vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbe değil öğretmenlik mesleğinin aldığı itibarsızlaştırma yarasıdır" diyen Kayadan şunları kaydetti:

"Mesleki gururunun, onurunun kırılması, küçük düşürülmesidir. Vücudundaki yaraların süre içinde iyileşeceğini düşündüğümüzde, kırılan gururunun, zedelenen onurunun nasıl iyileşeceğiyle ilgili ne yapılacağıdır. Kesinlikle ‘Öğretmene Şiddetin Önlenmesi Kanunu' çıkarılmalı. Olay özelini değerlendirdiğimizde de sürücü kurslarının sınav süresince güvenlik çemberine alınması liyakat sahibi kimselerin çalıştırılması sıkı denetim sağlanması ve her sınav aracına bir kamera takılmasını talep etmekteyiz."

"Çevredekiler, saldırganları üstümden aldı"

Toplantıya katılan öğretmen Mehmet Yeni'de, aday kursiyerin dubaya çarptığı için sınavdan geçemediğini ifade ederek, "Sınavı geçemeyen arkadaşlarımıza durumu belirtip arka koltuğa alıyoruz. Hanımefendi aramızda herhangi bir tartışma olmadan araçtan indi ve başlangıç noktasına da çok yakın olduğumuz için tekrardan araca binmedi" dedi.

Sınav sonucunu tablete girdiği esnada iki kişinin koşarak üzerine geldiğini aktaran Yeni, daha önce tanımadığı hiç diyalog kurmadığı kişilerin konuşmadan sınav aracının kapısını açtıklarını söyledi. Emniyet kemerinin hala takılı olduğunu aktaran Yeni, “Suratıma yumruk vurmaya çalıştılar. O esnada suratıma 3-4 yumruk yedim sonrasında korudum kendimi. Bu sefer aracın tavanından tutarak bana tekme attılar. Göğsümden darbe aldım. Çevredekiler gelip bu şahısları üstümden aldılar. Emniyet kemerini çıkardım araçtan indim ve polisi aradım” diye konuştu.

Saldırıya uğrayan Mehmet Yeni ve tüm öğretmenlere destek vermek amacıyla düzenlenen basın açıklamasına CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ve 26. Dönem CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer de katıldı.