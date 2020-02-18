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Ehliyetsiz sürücü polisten 5 kilometre kaçabildi

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü 5 kilometrelik kovalamaca sonrasında yakalandı.

Adana'da polisin ‘dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü 5 kilometrelik kovalamaca sonrasında yakalandı. Yakalanan sürücü ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenildi.


Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Tekel Caddesi üzerinde devriye atan polis ekipleri şüphelendikleri 01 ADR 870 plakalı otomobile ‘dur' ihtarında bulundu. Polisin ‘dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Baran S. kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonunda Seyhan ilçesine bağlı Gürsel Paşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde kıskıvrak yakaladı.


Araçta yapılan incelemede asayiş yönünden bir olumsuzluğu bulunmazken sürücü Baran S.'in ehliyetsiz olduğundan dolayı kaçtığı belirlendi. Baran S.' ile birlikte araçta bulunan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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