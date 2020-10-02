Ehliyetsiz sürücünün kullandığı 14 kişilik minibüsten 28 kişi çıktı

Adana'da 14 kişilik bir minibüsten 28 kişi çıktı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlenen aracın sahibine 40 bin lira, yolculara 789'ar lira para cezası kesildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karataş Bulvarında uygulama başlattı. Korona virüs nedeniyle araçlarda kurallara uyup uyulmadığını kontrol edildi. Durdurulan bir minibüste ise yolcuların yoğunluğu şaşırttı. Polis yolcuları tek tek aşağı indirip saydı. Korona virüs nedeniyle daha az yolcu olması gerekirken 14 kişilik minibüsten 28 kişi çıktı.

Ayrıca polis sürücü Murat Hidero'nun ehliyeti, taşıma izin belgesi, sigorta ve muayenesinin de olmadığını tespit etti. Yolculardan 6'sının maskesiz olduğu belirlendi. Polis sürücüye ehliyetsiz araç kullanma, kapasite fazlası ve maskesiz yolcu almak, izinsiz yolcu taşımak, sigorta ve muayene olmamasından 40 bin lira para cezası kesti. Bunun yanı sıra araç 60 gün trafikten men edildi. Ayrıca maske takmayan yolcuya 900'ar ve diğer yolculara da sosyal mesafeye uymamaktan 789'ar lira para cezası kesti.

Daha sonra, otobüs çağrılarak vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyarak evlerine gitmesi sağlandı. Minibüste bulunan vatandaşların tarım işçisi olduğu anlaşıldı.