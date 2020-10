Ekim Geçidi Sergisi Adana'da açıldı

' su düzenlenen Ekim Geçidi sergisi Adana'da sanatseverlerle buluştu.

58 sanatçının 60 eserinden oluşan karma sergi, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait 75. Yıl sanat Galerisinde açıldı.

Özlem Uslu ile Serginin küratörlüğünü üstlenen Zübeyde Ekmekçi, Ekim Geçidi sergilerinin ilk tohumlarının Gülsün Erbil tarafından 1983 yılında atıldığını belirterek, “2001 yılında İstanbul Galeri X'de ilk sergisi gerçekleşebilmiştir. Ülkemizin birçok ilinde binlerce sanatçının katılımıyla her geçen yıl bir çığ gibi büyümektedir. 13. yy. da Mevlâna Celaleddin Rumi'nin “Gel, gel ne olursan ol, yine gel” çağrısı ile başladığımız bu yolculuk sanatın her disiplininin Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet için üreten özel, özgür ve özgün sanatçıları tema olmaksızın bir araya getiren karma bir sergidir. Türkiye'den ve dünyadan yüzlerce sanatçının katıldığı ve katılmaya devam ettiği Ekim Geçidi sergileri her türlü disiplini kapsayan heykel, resim, enstalasyon, seramik, video, fotoğraf performanslar vs. alanlarında üretmekte olan çağcıl Türk sanatçılarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtmayı amaçlamaktadır” dedi.

Zübeyde Ekmekçi, Ekim Geçidi sergilerinin bu sene Covid-19 tedbirleri nedeni ile internet adresinden kapılarını açtığını, Adana'da ilk defa 16-25 Ekim arasında Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait 75. Sanat Galerinde gerçekleştirildi. Sergilerimiz aynı zamanda online izlenebilecektir” diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Hocası Sencan Laçinbala da sergide ziyaretçilere akardiyon ve piyano ile resital verdi.

Karma sergiye eserleri ile katılan sanatçılar şu isimlerden oluşuyor:

Aybige Şenkal, Ayfer Demircioğlu, Ayşegül Arcan, Berk Kaya, Betül Aytepe Serinsu, Bülent Salderay, Dilek Oğuzoğlu, Gülsün Erbil, Güzin Atıl Akdemir, Hale Yılmaz, Halide Okumuş, Hamide Vural, Hande Bilvar, Hatice Kumbaracı Gürsöz, Havva Halaçeli Metlioğlu, Kemal Yanmaz, M.Can Kızgındemir, Mehmet Erim, Mehmet Noyan Zenger, Mine Ceranoğlu, Muhammed Alagöz, Musa Hatan, Mustafa Çapar, Muzaffer Tire, Müge Süel, Mükremin Şahiner, Nevin Güven, Nini Sultan Önözden, Nursun Hafızoğlu, Oben Yılmaz, Ozan Sihay, Özcan Ağaoğlu, Özge Usluca Erim, Özgür Eryılmaz, Özlem Uslu, Pelin Avşar Karabaş, Reyhan Uludağ Eraslan, Sabahattin Şen, Sait Adalı, Sefa Ulukan, Selçuk Tanyol, Sema Orbaç, Sema Yalçın, Serap Beyhan Özergin, Serdar Akyüz, Sevinç Köseoğlu Ulubatlı, Sibel Nur Ener, Soner Tire, Şansım Televi Boğa, Şebnem Altuntaş, Şeyda Eraslan Taşpınar, Tuğba Koşar, Utku Ersözlü, Yelda Gezicioğlu, Yılmaz Çıracıoğlu, Zeynep G.Çalımlı, Zeynep Güldoğdu ve Zübeyde Ekmekçi.