Ekmekçi, Berlin Duvarı'nın yıkımını fırçasıyla anlattı

Adanalı Ressam Fatma Ekmekçi, Adana Çukurova Güzel Sanatlar Derneği'nin “Yurtta Barış Dünyada Barış” temalı karma resim sergisine biri Berlin Duvarı'nın yıkımı olmak üzere iki eseriyle katıldı.

Fatma Ekmekçi, Berlin Duvarı'nın yıkılmasını resmetmesiyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, soğuk savaş yıllarının, belki de en açık ve net sembolü olan Berlin Duvarı'nın, 13 Ağustos 1961 yılında, Doğu Alman Meclisi'nin aldığı kararla yapılmaya başlandığını amacının ise Doğu Almanya vatandaşlarının Batı Almanya'ya göç etmesini engellemek olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 46 kilometre uzunluğunda bulunan bu duvarın, Batı'da yıllarca “utanç duvarı” olarak anıldığını hatırlatan Ekmekçi, şöyle devam etti:

"9 Kasım 1989 tarihine kadar ayakta duran bu duvar, Doğu Almanya'nın vatandaşlarına Batı'ya göç izni vermesinin ardından, tüm tesisleri ile birlikte yıkılmıştır. Zaman içinde, duvarın yıkılışını hızlandıran gelişmeler yaşandı. Duvarı savunan Doğu Almanya hükümetinin en büyük dayanağı, “sosyalist doğuyu kapitalist batıya karşı koruma” argümanıydı. Ancak söz konusu duvar, kendi vatandaşlarının seyahat özgürlüğünü kısıtlıyor, kaçmaya çalışanları da canından ediyordu. Alman Demokratik Cumhuriyeti, 1989 yılında aldığı bir kararla, tüm Doğu Alman kökenli vatandaşların Doğu Bloku'na geçmelerine izin verdiğini duyurdu. Bu izinle birlikte, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Yugoslavya gibi ülkelere, binlerce vatandaş göç etti. Bu ülkelerden özel trenlerle diğer ülkelere kaçabilen vatandaşların farkına varan Doğu Alman hükümeti, duvarın anlamının kalmadığını düşünerek, 9 Kasım 1989'da duvarın yıkım kararını açıkladı. Brandenburg Kapısı'ndan başlanılarak, barikatlar ve diğer geçiş önlemleri kaldırdı. Neredeyse 1 saat içinde, her iki bloktan gelen yüz binlerce Alman, duvarın iki tarafında birikmeye başladı. Resmi olarak ise 13 Haziran 1990'da yıkımına başlanan duvar, 13 Ekim 1990'da sona erecek Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin de sonunu hızlandırmıştır. Ekonomik anlamda da bölgenin seyri değişmiş, sermaye Doğu Bloku'na akmaya başlamış, işçilik ücretlerinin az olması sebebiyle birçok yatırımcı bu bölgeye yönelmiştir. Duvar boyunca tarihe tanıklık eden yapılar, fotoğraflar ve diğer kullanılan araçlar, 46 kilometrelik mesafede, birçok yerde müzeler halinde sergilenmektedir.”

Kendisinin ortaokul döneminde merhum hocası Ahmet Hamdi Akata'dan resim dersi almaya başladığını ifade eden Ekmekçi, daha önce Kırşehir'de bir ve Adana'da da 2 olmak üzere karma resim sergilerine katıldığını söyledi.