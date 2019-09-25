EKYS'de en başarılı sendika Eğitim-Bir-Sen oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanan Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nda (EKYS) başarılı olanların sendikalara göre dağılımı belli oldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, Ankara'da Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran başkanlığında Eğitim Sendikaları Genel Başkanlarının katılımı ile yapılan toplantıda 2019 yılında yapılan Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonucunda başarılı olan adayların eğitim sendikalarına göre dağılımının MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu tarafından açıkladığını söyledi.

En son yapılan yöneticilik sınavında 60 puan ve üzeri alan öğretmen sayısının 36 bin 756 olduğunu hatırlatan Başkan Sezer, ÖSYM tarafından yapılan sınavda 20 bin 286 Eğitim-Bir-Sen üyesinin sınavı kazandığını ifade etti.

Eğitim-Bir-Sen'e en yakın sendikanın sınavı kazanan üye sayısı ile kıyaslandığında aralarında 15 bin 97 fark olduğunu söyleyen Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, diğer tüm sendikalara üye olanlarla sendika üyesi olmayan eğitimcilerin toplamından da 3941 fazla Eğitim-Bir-Sen üyesinin sınavı kazandığını belirtti.

Mehmet Sezer sözlerini, "EKYS'yi kazanan tüm eğitimcilerimize başarılar diliyorum. Eğitimin kalitesi arttırmak adına üyemiz olsun veya olmasın tüm eğitimcilerimize elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" diyerek noktaladı.