İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

El çantasında uyuşturucu sevkıyatı

Adana’da el çantasında 10 bin uyuşturucu hap, 138.

Adana'da el çantasında 10 bin uyuşturucu hap, 138.65 gram kokain taşıdığı ileri sürülen iki zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da taksicilik yapan K.A'nın (49), otobüsle Adana'ya uyuşturucu götüreceğini bilgisine ulaştı. Ekipler, otogarda A.D. (54) ile buluşan K.A'yı gözaltına alarak üstünde arama yaptı. K.A'nın el çantasında yapılan aramada, 10 bin uyuşturucu hap ve 138,65 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D. ve K.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.