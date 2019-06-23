El emeği göz nurlarını sergilediler

Adana'da, Şehit Samet Saraç Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR İl Müdürlüğü'nce ortaklaşa düzenlenen kurslarda eğitim gören kursiyerlerce hazırlanan eserlerden oluşan "Yıl Sonu Sergisi" açıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri mahallesinde bulunan Şehit Samet Saraç Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen yıl sonu sergisi açılış törenine Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş'ın yanı sıra Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karaveli, usta öğreticiler, kursiyerler ve davetliler katıldı.

Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş ile protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmelerinin ardından davetliler, kursiyerlerce hazırlanan eserleri inceledi.

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karaveli ve Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, Vali Demirtaş'a verdikleri bilgilerde bugüne kadar 176 alanda kurs açıldığını, talebe göre kurs sayısını arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Vali Demirtaş ise yaptığı açıklamada, toplum yararı gözeten bu tür eğitici ve öğretici faaliyetleri hayli önemsediklerini ve daima destekçisi olduklarını belirtti.

Yıl Sonu Sergisi açılış töreni, Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş'ın, el emeği ve göz nuruyla hazırlanan eserleri büyük beğeniyle inceleyip, usta öğreticiler ile kursiyerleri tebrik etmelerinin ardından davetlilere yapılan ikramlarla sona erdi.