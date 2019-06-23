İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

El emeği göz nurlarını sergilediler

Adana’da, Şehit Samet Saraç Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR İl Müdürlüğü’nce ortaklaşa düzenlenen kurslarda eğitim gören kursiyerlerce hazırlanan eserlerden oluşan "Yıl Sonu Sergisi" açıldı.

Adana'da, Şehit Samet Saraç Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR İl Müdürlüğü'nce ortaklaşa düzenlenen kurslarda eğitim gören kursiyerlerce hazırlanan eserlerden oluşan "Yıl Sonu Sergisi" açıldı.


Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri mahallesinde bulunan Şehit Samet Saraç Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen yıl sonu sergisi açılış törenine Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş'ın yanı sıra Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karaveli, usta öğreticiler, kursiyerler ve davetliler katıldı.


Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş ile protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmelerinin ardından davetliler, kursiyerlerce hazırlanan eserleri inceledi.


İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karaveli ve Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, Vali Demirtaş'a verdikleri bilgilerde bugüne kadar 176 alanda kurs açıldığını, talebe göre kurs sayısını arttırmayı hedeflediklerini söyledi.


Vali Demirtaş ise yaptığı açıklamada, toplum yararı gözeten bu tür eğitici ve öğretici faaliyetleri hayli önemsediklerini ve daima destekçisi olduklarını belirtti.


Yıl Sonu Sergisi açılış töreni, Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş'ın, el emeği ve göz nuruyla hazırlanan eserleri büyük beğeniyle inceleyip, usta öğreticiler ile kursiyerleri tebrik etmelerinin ardından davetlilere yapılan ikramlarla sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.