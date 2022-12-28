El emeği göz nuru ürünler sergilendi

Çok sayıda kursun verildiği Atatürk Yaşam Köyünde, kağıt katlama sanatından, aşçılık-pastacılık, ahşap oymacılığından ebruya kadar birçok alanda eğitim veriliyor. Vali Süleyman Elban ve Başkan Soner Çetin, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini çok beğendiklerini belirterek, kısa sürede kursiyerlerin önemli aşama kaydettiğini görmekten mutlu olduklarını belirttiler.

Kursa devam eden kadınların hem meslek öğrendikleri hem de hobilerini geliştirdikleri belirtilerek, her kursiyerin aynı zamanda Gülen Yüzler Kadın Kooperatifinin birer tedarikçisi olduğu ifade edildi.

Adana Valisi Süleyman Elban ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kursiyer ziyaretinin ardından Atatürk Kadın Yaşam Köyü içerisinde yer alan ders kafeleri de ziyaret ederek, sınavlara hazırlanan öğrencilere başarılar dilediler.

Gençlere hangi sınava hazırlandıklarını soran Vali Süleyman Elban, öğrencileri sayısal mı sözel mi alanlarda tercih de bulunacaklarını da sordu.

Sınavlara hazırlanan gençler de ders kafelerden çok memnun olduklarını belirterek, kendilerine böyle bir imkanı sundukları için Başkan Soner Çetin'e teşekkür ettiler. Başkan Çetin, sayısı şimdilik 5 olan ders kafelerin beklenenden büyük ilgi gördüğünü söyleyerek, sayının artırılacağını kaydetti.