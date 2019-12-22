El Kaide zanl?lar? adliyeye sevk edildi

Adana'da ter?r ?rg?t? El Kaide'ye y?nelik d?zenlenen operasyonda g?zalt?na al?nan 1'i kad?n 3 ki?i adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet M?d?rl??? Ter?rle M?cadele ?ube M?d?rl??? ekipleri, Adana Cumhuriyet Ba?savc?l???n?n y?r?tt??? soru?turma kapsam?nda ter?r ?rg?t? El Kaide'ye y?nelik operasyon d?zenledi. Ekipler, 18 Aral?k g?n? ?afak vakti e? zamanl? olarak 5 adrese bask?n yapt?. ?zel harekat polisinin de kat?l?m?yla ger?ekle?tirilen operasyonda ter?r ?rg?t?ne Suriye'den silah temin ettikleri ?ne s?r?len T.Y. (53) adl? kad?n ile o?lu M.S.Y. (32) ve arkada?? M.B. (31) g?zalt?na al?nd?. Suriye uyruklu zanl?lar, sorgular?n?n ard?ndan adliyeye sevk edildi.