Elban: “Kahraman gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin manevi hatırasına minnettarız”

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber ve beraberlerindeki heyet, Vali Dr. Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Elban, gaziliğin ulaşılması güç bir makam olduğunu belirterek, “Adana'mızın kurtuluşunun 101. yıl dönümü. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum“ dedi.

Azerbaycan Askeri Dernekler Federasyonu Başkanı Emin Hasanlı ve Azeri gazilerin de iştirak ettiği ziyarette misafirleriyle sohbet eden Vali Elban, “Azerbaycanlı kardeşlerimizin de bugün aramızda olması çok anlamlı. Hepiniz ilimize hoş geldiniz. Tek millet, iki devlet olan Türkiye Azerbaycan dostluğu önceden olduğu gibi bundan sonra da ilelebet devam edecektir” dedi.

Yüce Türk milletinin şanlı tarihinde emeği geçen tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin mukaddes emanetlerine her zaman sahip çıkacaklarını ve gazilerimizin yanında olacaklarını belirten Vali Elban, “Kahraman gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin manevi hatırasına minnettar olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, Adana'mızın kurtuluş gününü en içten dileklerimizle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk da kabulünden dolayı Vali Elban'a teşekkür etti.