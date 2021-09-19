Elban: "Rabbim ülkemizin savunmasında görev alanların ayaklarına taş değdirmesin"

Programda gazilere hitaben bir konuşma yapan Vali Elban, vatanın birliğini korumak ve milletin esenliğini devam ettirmek için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayarak sözlerine başladı.

Tarih boyunca her daim vatanımızı savunmak zorunda kaldığımızı hatırlatan Vali Elban, “Tarihin her döneminde vatanımız için, bayrağımız için, mukaddesatımız için canımızı seve seve vermeyi göze almışız. Bugüne kadar hep böyle olagelmiş, bugün de böyle devam ediyor” dedi.

Yaşanılan bir çok savaş, saldırı ve kalkışma neticesinde maalesef birçok şehit ve gazi olduğunu ifade eden Vali Elban, “Şehitlerimizi ve bugüne kadar ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmetle anıyorum ve siz değerli gazilerimize ailelerinizle birlikte nice sağlıklı, huzur dolu yıllar temenni ediyorum. Rabbim bu ülkenin savunması için görev alan askerimizi, jandarmamızı, polisimizi, korucularımızı ve bu uğurda görev alan tüm kardeşlerimizi muhafaza etsin, ayaklarına taş değdirmesin” dedi.

Hep birlikte yenen yemeğin ve gerçekleştirilen sohbetin ardından program sona erdi.