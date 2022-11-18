Elban: "Sporun insanın kişiliği üzerinde önemli ve olumlu etkileri var"

Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda derece yapan Adanalı sporcular Vali Dr. Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde İtalya'da düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'ndan; 2 altın, 3 bronz olmak üzere 5 madalyayla ayrılan Adanalı sporcular ile antrenörlerinin katıldığı ziyarette konuklarıyla bir müddet sohbet eden Vali Elban, sporculardan başarıya ulaşırken gerçekleştirdikleri çalışmalar ve hedefleriyle ilgili bilgi aldı.

Altın madalya alan sporcular Fikriye Naz Yavuz, Ada Çetiner ile bronz madalya alan sporcular Mehmet Teker, Yakup Akgül, Emrecan Kuluman'ı başarılarından dolayı tebrik eden Vali Elban ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Spor yapmanın insanın kişiliği üzerinde son derece önemli ve olumlu etkileri var. Toplumumuzun hayatında spor yapmaya yer vermesi, sportif faaliyetlere önem vermesi ve sizin gibi başarılı milli sporcularımız sayesinde dünya çapında düzenlenen şampiyonalarda milli marşımızın çalınması bizler için gurur verici. Bizlere bu mutluluğu yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.