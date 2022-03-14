Elban: "Ülkemiz, sağlıkta dünya standartlarının üstünde kaliteye sahip"

Süleyman Elban, "Artık ülkemiz; sağlık hizmetleri alanında dünya standartlarının üstünde bir kaliteye sahiptir" dedi.

14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Ahmet Yücel Çomu ve beraberindeki heyet, Vali Elban'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Vali Elban, insan yaşamının kutsallığından ödün vermeden fedakarca çalışan tüm sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladığını ifade etti.

Hekimliğin dünyanın en kutsal, en saygın ve en meşakkatli mesleklerinden biri olduğunu ifade eden Vali Elban, "Hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız insan hayatını, sağlığını her şeyden üstün tutan bir anlayış ve sorumluluk bilinciyle ülkemizin her bir köşesinde görevlerini büyük bir fedakarlıkla yerine getirmektedir. Onların bu özverili çalışmaları, sosyal devlet anlayışının tüm gereklerini yerine getiren devletimizin attığı adımlar ve izlediği istikrarlı sağlık politikaları sayesinde bugün artık ülkemiz; sağlık hizmetleri alanında dünya standartlarının üstünde bir kaliteye sahiptir" diye konuştu.

Büyük fedakarlıkla, emekle, sevgi ve merhametle görevini ifa ederek sağlıklı bir toplum oluşturma çabasına en büyük desteği hekimlerin ve sağlık çalışanlarının verdiğini vurgulayan Vali Elban, bu desteklerden ötürü tüm sağlıkçılara teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Ahmet Yücel Çomu ise kabulünden ötürü Vali Elban'a teşekkürlerini iletti.