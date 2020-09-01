Ele geçirilen bozuk et deposunda Furkancılar ortaya çıktı

Adana'da imha edilen menşei belli olmayan 41 ton etin ele geçirildiği soğuk hava deposuna Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile ilişkili olduğu öne sürülen şahısların geldiği ortaya çıktı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve zabıta ekipleri, iki ayrı soğuk hava deposuna yaptığı operasyonda yaklaşık 5 milyon lira değerinde 41 ton kaynağı belli olamayan et ele geçirdi. İddiaya göre, soğuk hava deposunu, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı lideri Alparslan Kuytul'a destek için izinsiz gösterilere katılan ve hakkında bu nedenle iki kez işlem uygulanan Selahattin G.'nin (31) kiraladığı öğrenildi. Bu nedenle etlerin Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına ait olduğu ve Kurban Bayramında fakirlere dağıtılmak üzere toplandığı ancak resmi hiçbir başvuru yapılmadan toplanan etlerin işlenmesinin de kaçak yöntemlerle yapıldığı belirlendi. Ayrıca etlerin fakirlere dağıtmak yerine Kayseri'ye sucuk yapılmaya gönderileceği ileri sürüldü. Bu yönde haberler yapılması üzerine Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucu başkanı Alpaslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul sosyal medya hesabından haberleri yalanlayarak etlerin kendilerine ait olmadığını ileri sürdü. Ancak bozuk etlerin saklandığı soğuk hava deposunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde vakıf ile ilişkisi olan kişilerin sürekli gelip gittiği ortaya çıktı.

Görüntülerde toplanan bağış etlerinin kamyonetlerle soğuk hava deposuna taşındığı görülürken, depoya Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına kayyum atanmadan önce başkan yardımcılığı yapan Veysel D.'nin ve Alpaslan Kuytul cezaevindeyken onun serbest kalması için bir çok kez izinsiz gösteri yaptığı için haklarında işlem yapılan Erol A., Taha Yasin D., Fikret D'nin gelip gittikleri görüldü. Bu kişilerin depoya gelen ve depodan çıkan etlerin sevkiyatıyla ilgilendiği görüldü. Ayrıca bir kişinin Veysel D.'nin otomobilinin kapısını açıp asker selamı vererek karşılaması da dikkat çekti.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve zabıta ekiplerinin baskınından sonra el konulan etler, imha edilmek üzere geri dönüşüm tesisine gönderildi. Burada özel bir işlemle imha edilen 41 ton etten gaz enerjisi üretildiği öğrenildi.

Dava sürüyor

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 27 Şubat 2018'de Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Özel belgede sahtecilik', 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık', 'Kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlarından 45 şüpheli hakkında 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış, tutuklu sanık Alparslan Kuytul, 5 Aralık 2019'da tahliye edilmişti. Sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.