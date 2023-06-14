İhlas Haber Ajansı

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Elektrik akımına kapılan market çalışanı hayatını kaybetti

Adana’nın Kozan ilçesinde çalıştığı markette elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde çalıştığı markette elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Saimbeyli Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bir marketin manav reyonunda çalışan Ahmet Açin, iddiaya göre elektrik akımına kapılarak yaralandı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Açin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kozan Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Açin'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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