Elektrik direği devrildi, akıma kapılan 3 inek telef oldu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 inek telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Tufanbeyli'nin Bozgüney Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çoban sabah saatlerinde 3 ineği otlatmak üzere meraya götürdü. Bu sırada elektrik direği devrildi. Direğin devrilmesi sonucu tellerin altında kalan inekler akıma kapıldı. Çoban korkup bir şey yapamayınca inekler telef oldu.