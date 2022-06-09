İhlas Haber Ajansı

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Elektrik kontağından çıkan yangında kamyon kül oldu

Adana’da park halindeki kamyon elektrik kontağından çıkan yangın sonucunda tamamen kullanılamaz hale geldi.

Adana'da park halindeki kamyon elektrik kontağından çıkan yangın sonucunda tamamen kullanılamaz hale geldi.


Yangın, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi Nakliyeciler sitesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 01 AJN 458 plakalı kamyondan alevler yükseldiğini gören site görevlisi durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın bölgesine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Kamyondaki yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


İtfaiye ekipleri yaptığı incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını tespit etti.

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