Elektrik tellerinden çıkan kıvılcım depoyu yaktı

Adana'nın Kozan ilçesinde elektrik tellerinden kuru otlara düşen kıvılcım elektrik dağıtım şirketine ait depoda yangına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Tavşantepe Mahallesi Cezaevi yolu üzeri Sehlikzade Hasan Efendi Bulvarı üzerinde bulunan elektrik dağıtım şirketine ait depoda meydana geldi. Bölgeden geçen elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların deponun yanında bulunan kuru otlara düşmesi sonucu yangın çıktı. Otlardan depodaki ahşap direklere sıçrayan yangın giderek büyüdü. Olayı gören vatandaşlar hemen itfaiye ve emniyet güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen TEDAŞ ekipleri bölgeden geçen akımı keserken polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangında depoda bulunan ahşap direkler ve bazı malzemelerin zarar gördüğü kaydedildi. Yangınla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.