İhlas Haber Ajansı

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Elektrikli bisikletin çalınma anı kameraya yansıdı

Adana’da elektrikli bisikletin çalınma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Adana'da elektrikli bisikletin çalınma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi yol kenarına park edilen elektrikli bisiklet ve motosikletlerin olduğu yere geldi. Şahıs gündüz vakti sağa sola baktıktan sonra bir elektrikli bisikleti aldı. Şahıs daha sonra herkesin gözü önünde bisikleti alıp kayıplara karıştı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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