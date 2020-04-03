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Elektrikli süpürge ve soba içinden kaçak sigara çıktı

Adana polisinin yaptığı operasyonda elektrikli soba ve süpürge içinden bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri sigara kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis, uygulama alanında önlem alarak gelen araçları durdurmaya başladı. Bir süre sonra bir araçta yapılan aramada elektrikli soba ve süpürge içinde piyasa değeri 25 bin lira olan bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Zanlı Y.A.'nın sigaraları sakladığı yer polisi bile şaşkına çevirdi. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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