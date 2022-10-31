"Elibelinde" Uluslararası Seramik Bienali'nde

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Görevlisi Filiz Yıldız, Türk Seramik Derneği (TSD) tarafından Bursa'da düzenlenen Uluslararası Seramik Bienali'ne "Elibelinde" motifiyle katıldı.

Ana teması “Zamanın Ruhu - Mavi” olan sergiye katılan Yıldız, küratörlüğünü Mutlu Başkaya, Fatma Batukan Belge ve İlhan Marasalı'nın yaptığı Uluslararası Seramik Bienali'nin ana açılış sergisine "Geçmişteki Motifler Güçlü Kadını Düşler - Elibelinde 3" eseriyle katıldığını belirterek, “Sergideki eserim Stoneware çamurdan yapılmış ve yüksek derecede pişirilmiştir. Büyük boyutlu bu duvar tabağında kobalt oksitten elde edilmiş koyu mavi renkte astarla fırça dekor tekniği uygulaması görülmektedir. Bu duvar tabağında Türk halı ve kilimlerinde görülen “Elibelinde” motifi ve diğer "Selçuklu Uygarlığı" halı motiflerinde görülen desenler ile yeni çağdaş bir kompozisyon kurulmuştur. Benim düşünceme göre eserime ismini verdiğim "Elibelinde" motifini Türk halı ve kilimlerine dokuyan Türk kadını bu motifte kendini temsil eden kadının elini belinde göstererek onurlu güçlü kişiliğini ve bunun ifadesi olan bu duruşunu bir dışavurum olarak şekillendirmiştir” diye konuştu.

Bursa'daki serginin 22 Kasım 2022 tarihine kadar açık kalacağı belirtildi.