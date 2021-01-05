Elif Naz'ın dikkati mahsur kalan kediyi kurtardı

Adana'da girdiği boş iş yerinde 2 gün boyunca mahsur kalan kedi, 13 yaşındaki Elif Naz'in dikkati sayesinde kurtuldu.

Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi 67009 Sokak'ta vatandaşlar tarafında bakılan kedilerden biri 2 gün önce kayboldu. Mahalleli kediyi bulamazken 13 yaşındaki Elif Naz Yüksel, akşam çöp atmaya çıktığı sırada darabası kapalı, boş bir iş yerinden kedi sesi geldiğini fark etti. Küçük kız durumu hemen annesi ve ablasına bildirdi. Elif'in annesi ve ablası da kediyi kurtarmak için iş yeri sahibine ulaştı. Sokağa gelen iş yeri sahibi, iş yerinin kiralık olduğunu ve elektrik aboneliği olmadığı için de darabayı açamayacağını söyledi.

Dışarıdaki kalabalığı gören mahalleli ise kediyi kurtarmak için kendi imkanlarıyla seferber oldu ancak kedinin girdiği boşluktan, vatandaşlar kediyi çıkartamadı. Bunun üzerine mahalleli durumu Adana Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Sokağa gelen polisler de darabayı açmak için Toroslar Edaş'tan yardım istedi.

Kısa sürede sokağa gelen ekipler, iş yerine geçici olarak elektrik verip darabayı açtı. Ancak bu sefer de kedi korkarak girdiği boşluktan geri çıktı.

Elif Naz Yüksel, kedi kurtulduğu için mutlu olduğunu söyleyerek, “Dışarıda beslediğimiz kedilerden birinin kaybolduğunu fark ettik. 2 gündür yoktu ve çöp atarken iş yerinde miyavlama sesi duyduk. Sonra polisler geldi ve kediyi kurtardılar” dedi.

Mahalleli ve polis kediye mama verirken iş yerinin açık olan boşluk kısmı ise kapatıldı.