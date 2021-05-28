Elita Gıda yükselmeye devam ediyor

Sunar Şirketler Grubu'nun ‘Tarladan sofraya üstün lezzet' anlayışıyla bitkisel sıvı yağ üreten şirketi Elita Gıda, İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında bir önceki yıla göre 23 sıra daha yükselerek 249'unculuğa yerleşti.

Sunar Şirketler Grubu CEO'su Hasan A. Özkan, 2020'nin pandemiyle geçmiş olmasına rağmen gösterdikleri performansın İSO 500 tablosunda yükselişe yansımasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Tarımsal gıda sektöründe Türkiye'nin öncü şirketleri arasında yer almanın sorumluluğuyla faaliyete devam ettiklerini belirten Özkan, “Sürdürülebilirlik alanında attığımız sağlam temeller başarı getirmeye devam ediyor. Pandemi sürecinde tedarikten üretime, çalışanlarımızın sağlığından lojistiğe her alanda aldığımız önlemlerle dünya genelinde markalarımızı kullanan milyonlarca tüketicinin yanında olarak herhangi bir aksaklığın yaşanmamasını sağladık. Alınan tüm yasal önlemlerin yanı sıra sektörde öncü olacak birçok tedbirleri faaliyete geçirdik. Bu çerçevede şirketlerimize TSE tarafından ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi' verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescilli Ar-Ge Merkezimizce geliştirilen bitkisel yağ ürünlerimize ‘D Vitamini' takviyesiyle tüketicilerimizin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik inovasyonumuz ilgi gördü. Önlem ve yeniliklerle geride bıraktığımız bir yılda Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 23 basamak yükselmemiz sevindirdi. Mutluluğumuzu çiftçimizden çalışanlarımıza, tedarikçilerimizden müşterilerimize tüm paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Sunar Şirketler Grubu olarak hedefimizde, marka ve ürünlerimizle ülkemizi dünyada en iyi ve en etkin şekilde temsil etmek var” dedi.