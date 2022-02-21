Elmalı Boğazı kayak merkezi olacak

Süleyman Elban, kayak merkezi olması istenen Elmalı Boğazı bölgesinde incelemelerde bulunarak, “Burası mutlaka değerlendirmeye alınacak” dedi.

Vali Elban, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın “Elmalı Boğazı Kayak Merkezi olmalı” çağrısına karşılık verdi.

Hafta sonu Pozantı'ya gelen Vali Elban, Kaymakam Hüseyin Aydın ve Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın organizesinde Adana-Ankara otoyoluna 11 kilometre uzaklıkta bulunan Elmalı Boğazı bölgesinde incelemelerde bulundu.

Vali Elban, Elmalı Boğazı'na yaptığı inceleme ziyaretinde yanında profesyonel bir kayakçı getirerek, bölgenin fiziksel yapısı hakkında bilgi aldı. Vali Elban, bölgedeki inceleme sonrası, “Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın her ortamda söylediği kadar, hatta söylediğinden de fazlası varmış. Elmalı Boğazı'na çok güzel kar yağmış ve yağan karın kalitesi de günün her saati güneş olmasına rağmen oldukça güzel. Burası mutlaka değerlendirmeye alınacak ve bu bölgede yatırım yapılabilmesi için üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

Kayak merkezinin yanı sıra bölgeye yapılacak olan otel, bungalov evler, macera parkları, restoran, yürüyüş ve ATV alanları gibi spor konusundaki faaliyetlerin bölgeyi şaha kaldıracağını ifade eden Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, “Türkiye'nin hiç bir yerinde otoyoldan kayak merkezine 11 kilometrelik bir mesafesi ile ulaşılan kayak merkezi yok. Eğer bu bölge kayak ve yaşam merkezi olursa hem otoyola olan yakınlığı, hem Adana Havalimanına olan 45 dakikalık mesafesiyle turizm patlaması yaşanabileceğine gözüm kapalı inanıyorum” diye konuştu.