Emekli derneği emeklileri dolandırdı

Olayla ilgili gözaltına alınan biri kadın 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanlığı ve bir odun-kömür satıcısına yönelik çalışma başlattı. Polis, çalışma kapsamında dernek yöneticilerini ve odun-kömür satıcısını takibe başladı. Takipte zanlıların borç batağına girmiş emeklileri tespit edip bunlara uygun fiyatlara odun-kömür satıyor gibi gösterip aldığı kömürün ya da odunun yarı parasını verdiğini, kömürün gerçek fiyatını da emeklinin maaşından faiziyle birlikte aldığını tespit etti. Takip sonucunda polis 8 Ocak günü şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Polis, Adana ve Ankara'da eş zamanlı olarak 10 ayrı adrese yaptığı baskında aralarında Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı M.K, iki yönetici arkadaşı, sekreteri ve odun-kömür firması sahibiyle birlikte 8 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde ve dernekte yapılan aramalarda yaklaşık 5 bin odun-kömür fişi bulunduğu ve arkasında "ben bu fişle kömür ya da odun aldım" yazdığı öğrenildi. Zanlılar, emniyette sorgulamalarında suçlamaları kabul etmezken polisin derneğe üye yaklaşık 150 emeklinin tek tek ifadesini aldığı, kimi emeklinin dernekten şikayetçi olduğu öğrenildi. Zanlılar, emniyetteki sorgulamalarının ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra "tefecilik", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

"Muhtaçlığımızı kullandılar"

Adını vermek istemeyen bir emekli, oğlunu evlendirmek için kredi çektiğini bu nedenle geçinecek kadar maaş alamadığını belirterek, "Bir emekli arkadaş benim bu durumumu anlatınca 'emekli derneği odun-kömür fişi veriyor. Sen de gidip odun-kömür alıyor gibi yapıyorsun sana para veriyorlar' dedi ben de 2 yıldır derneğe gidip fiş alıp daha sonra da odun-kömür satıcısına gidip kömür ya da odun alıyor gibi yapıp parasını alıyorum. Ben 4 ayda bir kömür alıyorum. Kömürün tonunu da bin 250 liraya veriyorlar. Ben 4 ayda bir 2 ton kömür alıyorum bana kömür veriyor gibi gösteriyorlar bin 500 lira para veriyorlar. Geri kalan parayı ise dernek ve kömür satıcısı kendi arasında paylaşıyormuş. Bizim maaşımızdan da 4 ay düzenli olarak 2 ton kömür parasını faiziyle birlikte alıyorlardı. Ben bunların komisyon aldığını bilmiyordum, sonradan öğrendim. Hatta Ankara'dan bir kişi oradan emekli bulup buraya getiriyormuş. Aynı şekilde ona da kömür alıyor gibi yapıp para veriyorlarmış. Benim gibi yüzlerce emekli buradan bu şekilde para alıyordu" dedi.