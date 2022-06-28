"Emekli Kütüphanesi"nin temeli atıldı

Yüreğir Belediyesi tarafından Kışla Mahallesi Çamlık Caddesi üzerine yapılacak olan ‘Emekli Kütüphanesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kışla Mahallesi'nde temeli atılan ve tamamlandığında emeklilerin zamanlarını en verimli şekilde geçirebilecekleri, içerisinde dinlenme ve sohbet alanları yer alacak olan ‘Emekli Kütüphanesi' emeklilerin yeni buluşma noktası haline gelecek.

Temel atma töreni öncesi bir konuşma yapan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kışla Mahallemize kazandıracağımız Emekli Kütüphanemiz şimdiden hayırlı olsun. İnşallah kısa sürede tamamlayıp emeklilerimizin hizmetine sunacağız. Kıymetli büyüklerimiz buraya gelerek çaylarını içip, gazete ve kitaplarını okuyabilecekler. Büyüklerimiz için ne yapsak azdır” dedi.

77 metrekare kapalı alana sahip Emekli Kütüphanesi içerisinde mutfak ve mescit de bulunacak. Tesisin Ağustos ayında hizmete sunulması planlanıyor.