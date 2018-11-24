Emekli öğretmenler yemekte buluştu

Yıllar önce Sivas İlköğretmen Okulu'ndan mezun olan 20 emekli öğretmen yemekte buluştu.

55 yıl önce Sivas İlköğretmen Okulu'ndan mezun olan emekli öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir araya geldiler.

20 öğretmenin bir araya geldiği yemekte anılar tazelendi. Eski günlerini özlemini duyan emekli öğretmenler, günümüzdeki eğitim sistemi hakkında görüşlerini bildirdi. Karşılıklı görüşlerin ardından öğretmenler hep birlikte yemek yedi.