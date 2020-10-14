Emekliler Emekli Memur-Sen çatısı altında buluşuyor

Toplantı öncesinde bir açıklama yapan Emekli Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Adem Çalhan tüm emeklilere kapılarının açık olduğunu söyledi.

Emeklilerin hayatının ikinci baharında daha huzurlu bir hayat yaşamaya hakkı olduğunu vurgulayan Çalhan, "Her geçen gün artan üye sayımızla emekliler için daha büyük bir gayretle çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Çalhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emekli Memur-Sen Adana İl Temsilciliği olarak kurulduğumuz günden bu yana emeklilerimiz için yoğun bir çaba harcıyoruz. Türkiye'nin en büyük örgütlü gücü Memur-Sen'in çatısı altında olmak bize ayrı bir güç veriyor. Genel Başkanımız Ali Küçükkösen profesyonel bir sendikacı. Geçmiş deneyimleri ile bize ışık tutuyor. Biz de bu doğrultuda çok başarılı işlere imza attık. Emeklilerimiz için daha yapacak çok şeyimiz var. Henüz yolun başındayız. Önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğimiz promosyon ve indirim anlaşmaları ile ayrıca emeklilerimiz için hükümetten taleplerimizle Emekli Memur-Sen'in ismini daha çok duyuracağız. Türkiye'nin en büyük emekli sendikası olma idealimize her geçen gün daha çok yaklaşıyoruz. Kamu personeli olsun ya da olmasın tüm emekliler Emekli Memur-Sen'e üye olabilirler. Emekli vatandaşlarımızın hepsini Memur-Sen çatısı altında örgütlenmeye davet ediyorum."

Yeni yönetiminin ilk toplantısına Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer de katıldı. Sezer toplantı öncesinde Başkan Çalhan'a Emekli Memur-Sen Genel Merkezi tarafından gönderilen 'Yetkilendirme Belgesi'ni verdi.