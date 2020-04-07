Emniyet güçlerinin sosyal mesafeye uymayanlarla imtihanı

Adana'da vatandaşlar işsizlik maaşı almak için PTT önünde uzun kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafeyi korumayan vatandaşlar, emniyet güçleri tarafından sık sık uyarıldı.

Yeni tip korona virüs nedeniyle artık banka, PTT şubesi, market ya da başka bir yerde oluşan kalabalıkların sosyal mesafeyi koruması için Adana Emniyet Müdürlüğü hassasiyet gösteriyor. PTT şubesi önünde işsizlik maaşı almak için bekleyen vatandaşlar da sosyal mesafe kuralını ihlal etti. Bunun üzerine çevredeki polis ve bekçiler vatandaşların sosyal mesafeyi koruması için büyük bir çaba gösterdi. Hem bekçiler hem de polisler sırada bekleyenleri neredeyse tek tek uyarıp sosyal mesafe aralığına getirdi. Ancak bir süre sonra vatandaşlar bu aralığı tekrar bozdu. Emniyet güçleri ise vatandaşları ısrarla uyarıp sosyal mesafe ayarı yaptı. Sırada bekleyen bazı vatandaşlarda maske olduğu bazı vatandaşlarda ise maske olmadığı gözlendi. İşsizlik maaşı için sıraya giren bir vatandaş, polis ve bekçilerin kendilerinin sağlığını düşündüğü için uyardığını, sosyal mesafeye uymaları gerektiğini söyledi.