Emniyet Müdürlüğünden “Güvenli Gelecek Güvenli Ellerde Projesi

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce uygulanan “Güvenli Gelecek Güvenli Ellerde” Projesi kapsamında; Polis Haftası içerisinde, okullar ziyaret edilerek öğrencilerle buluşuldu. Emniyet Müdürlüğünü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünü ziyarete gelen öğrencilere de proje kapsamında Çocuk Polis Kimlik Kartı ve çeşitli hediyeler verildi.

Polis Haftası boyunca polisleri okullarına davet eden Piri Reis Ortaokulu, Ada Sokağı Ortaokulu, Necdet Kahraman İmam Hatip Ortaokulu, Zeki Nuri Has Ortaokulu, İstiklal Ortaokulu, Turgut Reis İlkokulu, Zübeyde Hanım Anaokulu, Güzelyalı Yağmur Anaokulu, Çukurova Müftülüğü 4-6 yaş kreşi Aşiyan Anaokulu, Etkin koleji Anaokulu, Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu, Eminem Çocuk Dünyası, Beren Akademi Anaokulu, Ted Koleji, Yeşil Bahçe Gündüz Bakım Kreşi, Cevdet Çamurdan Anasınıfı, Turgut Reis Anasınıfı ziyaret edildi. Ziyaret kapsamında, 18 okuldan 2 bin 850 öğrenciyle buluşan polisler Güvenli Gelecek Güvenli Ellerde projesini anlattı. Ziyaret sonunda öğrencilere Çocuk Polis Kimlik Kartı ve çeşitli hediyeler verildi.

Emniyet Müdürlüğünce yürütülen bu tür sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceği bildirildi.