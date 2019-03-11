Emniyet Müdürü Aktaş: "Adana'da uyuşturucuyu bitireceğiz"

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vatandaşlardan uyuşturucu satan şahısları polise ihbar etmelerini isteyerek, "Sizlerin yardımı ve desteğiyle hep birlikte bunların kökünü kazıyacağız" dedi.

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, beraberindeki emniyet müdür yardımcısı ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte Bahçelievler ve Yeşilbağlar mahalle muhtarlarını ziyaret etti. Daha sonra beraberindeki emniyet yetkilileri ve mahalle muhtarları ile birlikte Süleyman Vahit Caddesi üzerinde dolaşan Aktaş, cadde üzerindeki esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu.

Mahalle ziyareti sırasında vatandaşlarla tek tek tokalaşarak ayaküstü sohbetler eden Aktaş, uyuşturucu konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Zafer Aktaş, sohbet ettiği vatandaşlara, “Adana'da uyuşturucuyu bitireceğiz, uyuşturucu satan şahısları polise ihbar edin, sizlerin yardımı ve desteğiyle hep birlikte bunların kökünü kazıyacağız” diye konuştu.

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı mahallelerinde görmekten dolayı mutlu olduklarını belirten vatandaşlar polisin uyuşturucu konusunda yaptığı operasyonlardan memnun olduklarını dile getirdiler.