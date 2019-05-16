Emniyet Müdürü Aktaş: "El birliğiyle çalışıp başaracağız"

Emniyet Müdürü Aktaş, Yüreğir ilçesine bağlı bazı mahalle muhtarları ile Yüreğir Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında bir araya geldi.

Aktaş, merkezi idarenin ve yerel yönetimin, vatandaşlar arasındaki en önemli irtibat ve köprü noktası olduğunu bu noktada muhtarların mahallelerdeki rolünün çok önemli olduğunu ifade etti. Başta FETÖ, PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütleri ile mücadelenin yanı sıra uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının da aralıksız olarak devam ettiğini belirten Aktaş, "Bu mücadeleler hepimizin mücadelesi. Adanayı huzurlu ve güvenli bir şehir haline getirmek için gece gündüz demeden el birliği ile çalışıp başaracağız" dedi.

Aktaş, Yüreğir ilçesinde meydana gelen olaylar ve olayların yoğunlaştığı bölgeler hakkında mevcut sorunların çözümüne yönelik genel değerlendirmelerde bulundu.

Mahalle muhtarları da sırayla söz alarak mahallelerindeki sorunlarını ve emniyet teşkilatından beklentilerini, isteklerini dile getirdiler.