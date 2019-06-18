Emniyet Müdürü Aktaş, karnesini alan şehit çocuklarını makamında ağırladı

2018-2019 eğitim öğretim yılında ilkokul ve ortaokulda okuyan şehit çocuklarına karne etkinliği düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve eşi Meryem Aktaş ile birlikte şehit çocuklarını makamında kabul etti.

Aktaş, şehitlerin kıymetli emanetlerini bu özel, heyecanlı günde yalnız bırakmayıp onların karne sevincine ortak olmak istediklerini söyleyerek, “Bizler şehitlerimizin emanetlerinin her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimiz tatillerini tatil tadında aileleriyle birlikte eğlenerek istedikleri gibi geçirsinler. Ama tatil yaparken de kendilerinden küçük bir ricam olacak kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Öğrenci ve velilerimizin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir tatil geçirmelerini diliyorum” dedi.