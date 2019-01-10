Emniyet Müdürü Aktaş'tan gençlere: "Uyuşturucu ve terörden uzak durun"

Emniyet Müdürü Aktaş, merkez Yüreğir ilçesi, Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafa hayırlı işler dileğinde bulunan Aktaş daha sonra cadde üzerinde bir kıraathaneye girerek burada bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşların ve esnafın sorunları ile isteklerini dinleyen Aktaş, ayrıca gençlere uyuşturucu ve terörden uzak durmaları konusunda öneri ve uyarılarda bulundu. Aktaş, vatandaşlara uyuşturucu ve terör belasından ancak birlikte mücadele edilmesi neticesinde daha iyi sonuç alınacağını dile getirdi.

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vatandaşlara emniyet tarafından uygulamaya konulan Whatsapp ihbar hattından da uyuşturucu satıcılarını ihbar etmelerini istedi.