Emniyet Müdürü Aktaş'tan ilçelere denetim

İlk olarak Tufanbeyli ilçesini ziyaret eden Aktaş, İlçe Emniyet Amirliğinde incelemelerde ve denetlemelerde bulunduktan sonra Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar ile Belediye Başkanı Remzi Ergü'yü ziyaret etti.

Aktaş, Tufanbeyli'den Saimbeyli'ye geçerek burada ilk olarak İlçe Emniyet Amirliğinde inceleme ve denetlemede bulundu. Aktaş, daha sonra Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe'yi ziyaret ederek makamında bir süre sohbet etti. Son olarak Feke ilçesini ziyaret eden Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Feke İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek burada görev yapan personeli denetledi. Feke ilçesi ziyaretinde Kaymakam Mehmet Rıdvan Doğan ve Belediye Başkanı Ahmet Sel'i makamında ziyaret etti.

Zafer Aktaş, ilçelerde gerçekleştirdiği denetimler sırasında ilçe emniye amirliklerinde görev yapan emniyet çalışanlarına görevlerinde dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulunarak başarılar diledi.