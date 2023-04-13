Emniyet müdürü makamında sazlı sözlü polis haftası kutlaması

Adana Emniyet Müdürlüğünün “Sevgiyle Büyüyoruz” projesi çerçevesinde bağlama kursuna katılan öğrenciler polis haftası çerçevesinde Emniyet Müdürü Doğan İnci'yi makamında ziyaret ederek sazlı sözlü kutlama yaptı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen; ‘Sevgiyle Büyüyoruz Projesi' çerçevesinde 2022 yılı Ekim ayında; Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde bağlama kursu düzenlendi. Kursta ihtiyaç duyulan 15 bağlama da Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci tarafından, öğrencilere hediye edildi. Lokman Hekim Anadolu Lisesi'nde verilen ve 2 ay süren kursta bağlama çalmayı öğrenen öğrenciler, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıl dönümü kutlamalarında Doğan İnci ve ekibine sürpriz yaptı. Öğretmenleriyle birlikte İnci'yi makamında ziyaret eden gençler, yanlarında bağlamalarını da getirdi. Çocuklar bağlamanın tellerine dokundu; öğretmenler türkü söyledi. İnci de onlara elleriyle ritim tutarak eşlik etti. Aşık Veysel'in unutulmaz eseri; ‘Uzun İnce Bir Yoldayım' adlı türkü, emniyetin koridorlarında yankılandı. Doğan İnci, mini konserin ardından öğrencilere ‘Polis Haftası' çerçevesinde çeşitli hediyeler sundu. İnci, “Gençler bizim geleceğimiz, bizim projeyle saz çalmayı öğrendiler. Bugün de bizi ziyaret edip hem saz çalıp hem söylediler. Onlara çok teşekkür ediyorum” dedi.