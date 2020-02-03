İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emniyet müdürüne huzurevinde şarkılı karşılama

Adana’da huzurevinde kalan 87 yaşındaki Perihan Gözde kendisini görmeye gelen Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ı "Ömrümün son deminde" şarkısıyla karşıladı.

Adana'da huzurevinde kalan 87 yaşındaki Perihan Gözde kendisini görmeye gelen Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı "Ömrümün son deminde" şarkısıyla karşıladı.


Aktaş, bir süre önce Adana Huzurevine ziyaret ederek yaşlılarla bir araya geldi. Bu ziyaret sırasında polisleri çok seven 87 yaşındaki Perihan Gözde, Aktaş'ı huzurevindeki evine özel olarak davet edip şarkı söylemek istediğini dile getirdi.


Aktaş ise bu daveti kabul edip geçtiğimiz günlerde Gözde'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında Gözde, Aktaş'a "Ömrümün son deminde" şarkısını söyledi.


Ziyaret nedeniyle çok mutlu olan Gözde, Aktaş'a teşekkür etti. Polisler daha sonra diğer huzurevi sakinlerini de tek tek ziyaret etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.