Emniyetten şehir içi taşımacılık yapanlara bilgilendirme toplantısı

Adana Ticaret Odası salonunda gerçekleşen toplantıda, trafik güvenliğine katkı sağlayacak görüş ve önerilerinin alınırken, sorunların işbirliği ve koordinasyonla çözümüne yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Trafikten sorumlu il emniyet müdür yardımcısının başkanlığında, trafik şube müdürleri, İl Jandarma Komutanlığı Temsilcisi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcisi, Ticaret Odası Başkanlığı temsilcisi, Adana'da şehirlerarası ve il/ilçeler arası taşımacılık faaliyetinde bulunan firma ve kooperatif temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantı sonucunda şu konularla ilgili uyarılarda bulunuldu:

“Yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almaları, Kış şartlarına uygun lastik kullanımının sağlanması, şoförlerin yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uygun ve hız limitlerine uymaları gerektiği, mevzuata öngördüğü sayıda şoförü yolculuk esnasında araçta bulundurmaları, kazaların temel nedeni olan yorgunluk/uykusuz araç kullanmanın önlenmesi, firmanın sık sık şoför değiştirmemesi, çalışma sürelerinin kaydının tutulması, sefere çıkışta şoförün ve yolcuların emniyet kemeri takmaları yönünde uyarıların yapılması, şoför seçiminde titiz davranılması, yeterince uzun yol deneyimine ve güvenli sürüş teknikleri bilgisine sahip şoförlerin çalıştırılması, şoförlerin, hava ve yol koşullarını bilmedikleri güzergahlara gönderilmemeleri, otobüslerin sefer öncesinde veya haftada bir kez uygun lastik kullanımı başta olmak üzere araç ve sürücülerin yeterliliklerinin kontrol edilmesi, iç denetimlerin yapılması, trafik güvenliğine yönelik kontrollerin göz ardı edilmemesi, 10 numara yağ tabir edilen uygun olmayan yakıtların araçlarda kullanmamaları daha dikkatli ve duyarlı davranmaları.”