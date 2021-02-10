Emrah Bayraktar: “Adana Demirspor'u zor bir maç bekliyor!”

Lig ekiplerinden Adanaspor'un Teknik Direktörü Emrah Bayraktar, “Adana Demirspor'un daha fazla üst seviyelerde oynamış kariyerli oyuncuları olabilir ama bu da bizim maça teslimiyet duygusuyla çıkacağımız anlamına gelmiyor. Onları zor bir maç bekliyor. Elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz” dedi.

Adanaspor, ligin 21. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından gruplara ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla idmana devam etti. Antrenman dar alanda pas çalışması ve Adana Demirspor maçının taktik çalışmasıyla son buldu.

“Onları zor bir maç bekliyor”

Antrenmanda gazetecilere açıklamalarda bulunan Adanaspor'un Teknik Direktörü Emrah Bayraktar, sezon sonu hedefinin ligi güvenli bir sırada bitirmek olduğunu söyledi. Adana Demirspor'un güçlü bir kadroya sahip olduğunu ancak derbide sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Bayraktar, “Derbiler, iki takımın güce ve sıralamadaki yere bakmaksızın kazanmak için oynadığı maçlardır. Bu sadece Adana'da değil bütün şehirlerde böyledir. Adana Demirspor bize göre daha bütçeli bir takımdır. Daha fazla üst seviyelerde oynamış kariyerli oyuncuları olabilir ama bu da bizim maça teslimiyet duygusuyla çıkacağımız anlamına gelmiyor. Onları zor bir maç bekliyor. Elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz” diye konuştu. Takımda eksik oyuncu olmadığını vurgulayan Bayraktar, “Takımda eksik ve cezalı bir oyuncumuz yok. Herkes oynamaya hazır. Adana'da ilk derbim olacak. Derbi oynamak çok heyecanlıdır” dedi.

“Birlikte hedefe yürüyeceğiz”

Takımın yeni transferlerinden sol kanat oyuncusu Fıratcan Üzüm de Adanaspor'u tekrar Süper Lig'e çıkartmak için çalışacaklarını söyleyerek, “Adanaspor benim için yeni bir başlangıç. İnşallah birlikte hedefe yürüyeceğiz. Hazırım. Takım arkadaşlarımdan eksiklerim var ama onları da yakalamak üzereyim” dedi.