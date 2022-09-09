Emre Akbaba ve Fredrik Gulbrandsen Adana Demirspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Emre Akbaba ve Fredrik Gulbrandsen’i kadrosuna kattığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Emre Akbaba ve Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Norveçli futbolcu Fredrik Gulbrandsen ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Ayrıca mavi-lacivertli ekip, Galatasaray'da forma giyen 29 yaşındaki hücum oyuncusu Emre Akbaba ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.