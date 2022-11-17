Emre Gönlüşen belgeselinin ilk gösterimi İstanbul'da yapıldı

Seyhan Belediyesi'nin yapımcılığını üstlendiği merhum spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatının anlatıldığı belgeselin ilk gösterimi İstanbul'da gerçekleşti. Gösterime basın, spor, iş ve sanat camiasının önemli isimlerinin yanı sıra Emre Gönlüşen'in ağabeyi Tolga Gönlüşen de katıldı.

İki yıl önce amansız hastalığa yenik düşerek yaşama veda eden Adanalı spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatının ele alındığı belgeselin gösteriminde konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Hepimiz bu akşam duygusal bir an yaşamaktayız. Emre hepimiz için farklı bir insandı. Mesleğinde de çok başarılı bir isimdi. Böyle bir eseri yapmamız ailesini ve kendisini yakından tanımamıza bağlı değil. Amacımız, kısa yaşamını uzatmak unutulmamasını sağlamaktı. Belgeseldeki görüşler ne kadar iyi bir insan olduğunun yanı sıra mesleğine olan bağlılığını ortaya koymakta” dedi.

İkinci gösterim Adana'da yapılacak

Başkan Akay, belgeselin ikinci gösteriminin de Adana'da gerçekleşeceğini söyleyerek, “Emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu anlamlı gecede bizlerle bir arada olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Emre Gönlüşen ile beraber görev yapan spor spikeri Gökhan Abdik de, “Bugünleri geçirmek hem ailesi hem de bizler için çok zor. Yaşarken de vefat ettikten sonra da tanıyan-tanımayanların yüreğine dokunan bir isim olmasının yanı sıra herkesin güzel düşünceler içerisinde bulunması bizlerin acısını hafifletmekte. Biz arkadaşları her maçı Emre için anlatıyoruz. Belgesel müthiş bir çalışma olmuş. Ortada çok iyi bir emek var. Emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu.

Tolga Gönlüşen'den Başkan Akay'a teşekkür

Emre Gönlüşen'in ağabeyi Tolga Gönlüşen'de, kardeşinin vefatının acısını hala yaşadıklarını belirterek, “Aramızdan hiç ayrılmamış gibi. Belgeselde yer alan isimlerin duyguları ve geceye olan katılım bizleri son derece mutlu etmiştir. Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay başta olmak üzere emek sarf eden herkese ailem adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.