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Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı

Uzun süredir kanser tedavisi gören ve dün hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen, Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süredir kanser tedavisi gören ve dün hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.


Spor spikeri olan Adanalı Emre Gönlüşen (42), uzun süredir tedavi gördüğü kansere dün yenik düştü. Gönlüşen'in cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi. Gönlüşen'in tabutunun üzerine bazı Adanaspor taraftarları atkı ve forma koydu.


Cenaze törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanı sıra kent protokolü, çalışma arkadaşları, ailesi, Adanaspor taraftarları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

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