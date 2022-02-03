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Emre Karayel babasını Fenerbahçe atkısıyla uğurladı

Oyuncu Emre Karayel, hayatını kaybeden babası Öcal Karayel’i Adana’da Kabasakal Mezarlığında toprağa verirken, Fenerbahçe atkısıyla uğurladı.

Oyuncu Emre Karayel, hayatını kaybeden babası Öcal Karayel'i Adana'da Kabasakal Mezarlığında toprağa verirken, Fenerbahçe atkısıyla uğurladı.


Oyuncu Emre Karayel, 7 gün önce ilk bebeği Can'ı kucağına alırken, 88 yaşındaki babası Öcal Karayel'i ise bugün tedavi gördüğü hastanede kaybetti. Baba Karayel, Adana'da Kabasakal Mezarlığında bugün ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Oyuncu Karayel, babasının tabutuna Fenerbahçe atkısı koyarak onu uğurladı.


Karayel, yaptığı açıklamada babasının bir süredir hastanede tedavi gördüğünü, bugün de 88 yaşında hayatını kaybettiğini belirterek, “Babam koyu bir Fenerbahçeliydi. Bütün çocuklarını da Fenerbahçeli yapmıştı. Bugün o yüzden Fenerbahçe atkısıyla uğurluyoruz” dedi.

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