En mutlu günlerinde hastanelik oldular

Adana'nın Kozan ilçesinde gelin arabası ile başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında gelin ve damatta dahil olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Cumhuriyet Mahallesi Şıh Efendi Bulvarı eski belediye petrolü ışıklarında meydana geldi. Seçgin Farsak idaresindeki 22 LK 545 plakalı otomobil ile Mehmet Sakallı yönetimindeki 01 Y 9345 plakalı gelin arabası çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Seçgin Farsak ile gelin arabasında bulunan damat Metehan Sakallı ve gelin Döndü Sakallı çifti ile ismi öğrenilemeyen damadın bir yakını daha yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı.

Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kontrollü olarak açık tutulurken kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.