Endüstri mühendisliği öğrencileri ÇÜ'de buluşuyor

Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Buluşması (TEMÖB) yurt içinden farklı üniversitelerden gelen öğrencilerle ile Çukurova Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

6-9 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan, şimdiye kadar onlarca üniversitede düzenlenmiş ve bu yıl 47.si organize edilen Türkiye'nin en büyük endüstri mühendisliği öğrenci etkinliği olan Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrenci Buluşmaları bu yıl Otantik Liderlik ve Duygusal Zeka ana temasıyla Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğrenci Topluluğu (ÇÜEMÖT) tarafından Çukurova Üniversitesi'nde gerçekleşecek.

ÇÜEMÖT Nedir?

2002 Yılında Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. H Oya Yüreğir tarafından bölümdeki ilgili öğrencilerle birlikte kurulan ÇÜEMÖT, Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Topluluğu'nun kısaltılmasıyla adını buldu.

Paylaşımcılık ve yenilikçilik ilkeleri doğrultusunda, geliştirme ve iyileştirme odaklı çalışa EMÖT endüstri mühendislerinin de sürekli kullandığı iş geliştirme tekniklerini birebir uygulanıyor. Türkiye´deki tüm endüstri mühendisliği toplulukları tarafından tanınan ÇÜEMÖT, endüstri mühendisliği öğrencilerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak çalışmalar yapmaktadır.

TEMÖB Nedir?

Türkiye'de endüstri mühendisliği olan her üniversitenin lisans ve lisansüstü öğrencilerinin belirli bir tüzük uyarınca bir araya gelerek; birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunmalarını, sosyal çevrelerini genişletmelerini, her TEMÖB'de seçilecek konuya göre öğrencilerin alanlarında yeni bilgiler öğrenmelerini amaçlamaktadır. Katılım ve içerik açısından Türkiye´nin en büyük endüstri mühendisliği öğrenci organizasyonu olarak kabul edilen Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Buluşması, kısa adıyla TEMÖB, tamamen öğrenci tabanlı olup seminer, konferans, bilgi alışverişi ve network kurma amaçlıdır. 1996 yılından beri düzenlenmekte olup, Türkiye Cumhuriyeti´nde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nde Endüstri Mühendisliği eğitimi veren farklı üniversitelerin öğrencilerini ortak bir platformda bir araya getirerek, Endüstri Mühendisliği alanında bilgi alışverişinde bulunmalarını, endüstriyel sorunlara grup bakış açısı ve yaklaşımıyla çözümler öne sürmelerini, üniversite - iş dünyası işbirliğini sağlamayı, seminer, teknik gezi, atölye çalışması gibi çeşitli aktivitelerle kapsamlı bir şekilde bilgi edinmelerini sağlamayı, geleceğin endüstri mühendisleri olarak Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmeleri yakından izleyebilmelerini sağlamayı, aralarındaki arkadaşlık bağını kuvvetlendirmeyi amaç edinmiş, tamamıyla öğrenciler tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve en büyük buluşmalar zinciridir.

Bu buluşmalar sırasında, akademik dünyanın ve iş dünyasının alanlarında en başarılı isimleri, katılımcı öğrencilerle söz konusu TEMÖB için belirlenmiş konuyla ilgili değerli bilgilerini paylaşmaktadırlar. Sponsorlukları Türkiye'nin en önde gelen kuruluşları tarafından yapılan TEMÖB sayesinde, firmalar ev sahibi üniversiteleri daha yakından tanıma imkanı bulmaktadırlar. Şubat ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kere düzenlenen TEMÖB'e her seferinde farklı bir üniversitenin endüstri mühendisliği bölümü öğrencileri ev sahipliği yapıyor.