Enerjisa ‘Küsmesin Yıldızlar' tiyatro oyunu ile adana'da öğrencilerle buluşuyor

Ücretsiz olarak izlenebilecek oyun 9-17 Nisan tarihleri arasında Adana'da birçok salonda gösterimde olacak.

Enerjisa Enerji tarafından 12 yıl önce hayata geçirilen, uluslararası ödüllü “Enerjimi Koruyorum” projesinin Küsmesin Yıldızlar isimli tiyatro gösterisi öğrencilerle buluşuyor. Adanalı öğrencilerle buluşmaya hazırlanan tiyatro oyunu çocuklarda tasarruf bilinci ve eğitimini eğlenceli bir yolla sağlamayı hedefliyor.

Dünyanın enerji kaynaklarını verimli kullanmaları ve enerji tasarrufu konusunda çocuklarda farkındalık oluşturmayı hedefleyen tiyatro oyunu, 9-10 Nisan tarihlerinde 01 Burda PGM, 13 Nisan'da Orhan Kemal Kültür Merkezi, 16-17 Nisan tarihleri arasında ise Ramazanoğlu Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak izlenebilecek.

300 binden fazla çocuğa ulaşıldı

“Enerjimi Koruyorum” projesi kapsamında, yarının yetişkinleri olarak enerji verimliliği konseptini benimsemeleri için 14 ilde 650 okulda, 300 binden fazla çocuğa ulaşılarak enerji tasarrufu farkındalığı konusunda eğitimler verildi.

Mobil Oyun ile 7 milyon kişiye ulaşıldı

2010 yılından beri her sene yenilikler eklenerek devam eden “Enerjimi Koruyorum” projesi, eğitici tiyatro oyununun yanı sıra eğitimlerini yaygınlaştırarak dijital/mobil oyun (aplikasyon) ile gelişimini sürdürdü. 7-13 yaş grubuna hitap eden Enerjimi Koruyorum projesi güvenilir bir oyun olarak çocuklarla buluşturuluyor. IOS ve Android platformlarından 100 binden fazla indirilen oyunla beraber 2010'dan beri yaklaşık 7 milyon kişiye ulaşan proje, gelecek nesillere doğru enerji kullanımı konusunda bilgi aktarmaya devam ediyor.