Engebeli arazilerde ekim yapan çiftçiler, eski patoz makinalarıyla hasat yaptı

Adana'nın Kozan ilçesinde engebeli ve yüksek rakımlı arazide ekim yapan çiftçiler, harman makinesiyle (patoz) buğdaylarını hasat etti.

Buğday hasadının sürdüğü Adana'da engebeli ve yüksek rakımlardaki arazilerde de üretime devam ediliyor. Kozan ilçesine bağlı 800 rakımlı Karanebili Mahallesi'nde de çiftçiler, engebeli arazilerine buğday ekti. Bu sene yağışların beklendiğinden iyi olması ise ürünleri bereketlendirdi. Üreticiler de arazi şartları nedeniyle geçmişte olduğu gibi patozla buğdaylarını hasat etti. Teknolojiden uzak bilek gücü ve alın teri ile kışlık mahsullerini elde eden çiftçiler, günlerce ekinlerini orakla biçti. Yığın haline getirilen ekinler, harman makinesinden işlemden geçirildi. Samandan ayrılan buğdaylar ise torbalara konuldu.

Kışlık mahsullerini hazırladıklarını belirten çiftçilerden İhsan Özkan, "Günler süren orakla ekin biçiminin ardından patozu kurarak buğday ile samanı birbirinden ayırıyoruz. Bu zor süreçte hem kadınlarımız hem erkeklerimiz için yorucu ve yoğun geçti" dedi.

Üretim yaptıkları alanın zorluğuna dikkat çeken Özkan, "Gönül isterdi biçerdöver olsun ama tarlalarımız engebeli olduğu için yine eski yöntemler ile ürünümüzün hasadını tamamladık” dedi.